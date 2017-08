Na verbale oorlog begraven McGregor en Mayweather strijdbijl, Ier steelt de show met eigen 'Notorious' whiskey

MH

Conor McGregor hield het vannacht in 'Money Fight' lang vol, maar de Ierse kooivechter moest in de tiende ronde toch buigen voor rasbokser Floyd Mayweather. Voor het gevecht werd met een hoop modder gegooid, maar dat was ná het gevecht voorbij. De strijdbijl lijkt intussen al begraven. In de persconferentie na het titanenduel stal verliezer McGregor andermaal de show met een fles 'Notorious' whiskey in de hand.