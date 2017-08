McGregor: "De ref had me moeten laten doorgaan, maar Mayweather won verdiend"

YP/TLB/MGA

Eervol ten onder gaan, dat is wat Conor McGregor afgelopen nacht deed tegen Floyd Mayweather. Al had de Ier achteraf toch ook een opmerking voor scheidsrechter Byrd. "Hij had me moeten laten doorgaan. Ik was wat moe, dan sta ik wat te wiebelen op mijn benen. Zo ben ik nu eenmaal. Soms ben ik op die momenten net op mijn sterkst. Het is jammer dat we niet konden doorgaan tot het bittere eind."



Toch was de zege van Mayweather verdiend. "Hij stond zo ongelooflijk beheerst te boksen, dat moet ik hem nageven. Dat is natuurlijk niet onlogisch met een bokser die aan zijn vijftigste profkamp zit. Het is de ervaring die de doorslag geeft."