Achter dit masker schuilde wel degelijk Floyd Mayweather

YP/TLB

27/08/17 - 08u57

© afp.

video

Het was, mede door streamingproblemen, even wachten op Conor McGregor en Floyd Mayweather, maar van bij de intrede van de twee protagonisten was het er meteen boenk op. Waar McGregor het nog vrij braaf hield door de Ierse vlag rond zijn nek te dragen, koos Floyd Mayweather ervoor om met een bivakmuts de T-Mobile Arena te betreden.