Het gameplan van Mayweather

YP/TLB/MGA

27/08/17 - 07u38

© ap.

The Money Fight

"Hij was een lastige tegenstander", waren de eerste woorden van Mayweather na het gevecht. "We hebben de fans gegeven wat ze wilden, ze hadden nog iets te goed van mij na het gevecht tegen Pacquiao. Hij was wel beter dan ik had gedacht. Hij gebruikte andere hoeken, maar ik was de betere vandaag." McGregor begon wel meer dan aardig aan het gevecht, maar dat maakte allemaal deel uit van het gameplan van de Amerikaan. "Dat behoorde tot ons gameplan. Ik ging mijn tijd nemen en hem vooral in het begin laten doen, om hem dan aan het eind neer te kunnen halen. Ik heb er met mijn vader over gesproken, het plan was om hem te dwingen zijn 'heavy shots' al vroeg te laten afvuren. In het MMA knok je 25 minuten hard en dat deed hij nu ook, maar nadien vertraagde hij.



Marciano voorbij

De overwinning in 'The Money Fight' was de vijftigste op rij voor Mayweather, die zo Rocky Marciano voorbij steekt. "Dit kon niet zonder mijn fans. Marciano is een legende, maar ik wilde naar de Hall of Fame", aldus 'Money'. Rocky Marciano won zijn eerste zestien profpartijen door knock-out en daarna werd Don Mogard de eerste die een volledige bokspartij met hem uithield. Zijn prof-record was 49 gewonnen partijen (43 knock-outs), nul verloren partijen en nul onbeslist.