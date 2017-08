Nieuw-Zeelandse rugbyvrouwen onttronen Engeland als wereldkampioen

Bewerkt door Glenn Van Snick

26/08/17 - 23u19 Bron: Belga

© getty.

Nieuw-Zeeland is vandaag wereldkampioen rugby bij de vrouwen geworden. Het won de finale van titelverdediger Engeland met 41-32 in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast.

De Nieuw-Zeelandse rugbyvrouwen maakten hun favorietenrol waar en maakten het verschil in de tweede helft, nadat ze eerst tegen een 5-17 achterstand aankeken.



Voor Nieuw-Zeeland is het de vijfde wereldtitel bij de vrouwen. Tussen 1998 en 2010 won het vier opeenvolgende keren. Engeland werd al twee keer wereldkampioen. De eerste keer was in 1994, de tweede keer was bij de vorige editie in 2014. Engeland verloor al vier keer eerder de finale van het WK van de Nieuw-Zeelanders.