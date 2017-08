McGregor blikt net voor 'The Money Fight' terug: "Ik begon met boksen om mezelf te verdedigen"

Sverre Denis

26/08/17 - 22u42

© afp.

video Momenteel neemt Ierland Vegas over. Maar laten we eens even teruggaan naar de roots van McGregor in Ierland. Wat je misschien nog niet wist, is dat Conor begonnen is met boksen en daarna overstapte naar MMA. We maken kennis met zijn eerste coach die ons meer weet te vertellen over de jonge Conor en zeker weet waarom hij zal winnen.