Het kan niet altijd feest zijn: Luca Brecel sneuvelt in 1/32 finales

26/08/17 - 21u17 Bron: Belga

Luca Brecel (WS-15) heeft zich in het Duitse Fürth niet voor de zestiende finales van de Paul Hunter Classic kunnen plaatsen. In de vijfde ronde, de tweede profronde, moest de 22-jarige Limburger met 4-1 het onderspit delven voor de Engelsman Mark King (WS-22).

Brecel boekte eerder deze week in Guangzhou zijn eerste rankingsucces met winst in het China Championship, maar kon daar in Duitsland dus geen vervolg aan breien. In zijn eerste wedstrijd nam hij wel nog met 4-1 de maat van de Engelse amateur Ashley Carty, maar vervolgens ging hij met die score zelf onderuit tegen King. Een break van 80 leverde hem alleen het vierde frame op.