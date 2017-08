Geen WK volleybal voor Yellow Tigers

Valerie Hardie

26/08/17 - 19u46

Het WK volleybal van 2018 zal er eentje zonder de Belgen zijn. De Yellow Tigers verloren de kwalificatiematch die ze niet mochten verliezen. Bulgarije rolde hen probleemloos op met 3-0. Niet echt een opsteker voor het EK over een kleine maand in Azerbeidzjan.

Niets dan bedrukte gelaten bij de Yellow Tigers in het Topsportcentrum in Rotterdam. Terecht, want het leek drie sets lang nergens naar. Zoals bondscoach Gert Vande Broek terecht opmerkte is Bulgarije meer waard dan z'n ranking laat uitschijnen - ze staan elfde in Europa, de Belgen zesde - en zit er meer kwaliteit én vooral gestalte in de kern van de Bulgaren, maar dat mag geen excuus zijn voor het futloze vertoon van de Yellow Tigers. "We zijn in elk spelonderdeel overklast", erkende Vande Broek. "Gelukkig was er nog Britt Herbots om de score wat in evenwicht te houden - ze was de enige die op niveau speelde. Maar ik ga me nu niet aan diepgaande analyses wagen. Daar hebben de speelsters nu weinig boodschap aan. Het enige wat ik hen daarnet zei, is het woord dat in mij opkomt: ontgoocheling." Lees ook Stunt van formaat: Red Dragons leggen Europees kampioen Frankrijk over de knie

De Belgen spelen vandaag nog pro forma tegen Griekenland maar het WK, dat kunnen ze wel vergeten. De twee tickets, die zijn voor Nederland en Bulgarije. Een opdoffer, zeker voor Freya Aelbrecht, die het WK van 2014 miste toen ze net voor het kampioenschap de ligamenten van haar knie scheurde. "Dit waren de Yellow Tigers niet," zuchtte ze. "We speelden allemaal op ons eilandje. Er zat geen tempo in, niets ging vlot en Bulgarije doorzag elke aanval, terwijl ze zelf niet eens aan honderd procent moesten spelen. We verdienen de kwalificatie voor het WK niet. We speelden ons slechtste toernooi van de afgelopen twee jaar en dan spreek ik ook voor mezelf. Dit is een dieptepunt."

Veel tijd om te bekomen van die optater heeft België niet want op 22 september begint het EK in Azerbeidzjan. Vande Broek maakt zich sterk dat zijn dames de knop wel omgedraaid krijgen, maar daar is Aelbrecht niet zo zeker van. "We moeten daar eerlijk in zijn: het EK wordt onvoorstelbaar moeilijk. We zitten in een poule met Servië, Nederland en Tsjechië. Als Nederland speelt zoals ze dat nu deden, dan doen die mee voor een medaille. Servië is vice-olympisch kampioen en als je ziet hoe wij hier tegen Tsjechië speelden: we wonnen wel met 3-2 maar voor hetzelfde geld was dat in hun voordeel uitgedraaid. Niets gaat vanzelf nu. Ik heb ook nooit euforie of adrenaline gevoeld. We hebben nu een weekje rust maar dan moeten we echt de koppen bij elkaar steken en zeggen waar het écht op staat."