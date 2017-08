Red Dragons willen na Frankrijk-stunt op elan doorgaan: "Als we niet winnen tegen Turkije, zijn we geen goeie ploeg"

Bart Fieremans in Polen

27/08/17 - 08u00

De Belgische volleyballers lijken na de stuntzege tegen Europese titelverdediger Frankrijk allemaal nog enkele centimeters in de hoogte gegroeid: nu is het een zaak om de boost in het vertrouwen niet te verbrodden in het tweede pouleduel vanmiddag (17u30) tegen Turkije. Winst biedt de Red Dragons al zekerheid van een plaats in de play-offs voor de kwartfinale.

"Het woord 'geweldig' is nog te weinig", zo blikt coach Vital Heynen terug op de EK-start van de Red Dragons met de 3-2-zege tegen Frankrijk, zonder twijfel de grootste verrassing in de eerste dagen van dit EK. De stunt verschaft België extra ademruimte voor het vervolg in de poule, maar Heynen is niet de man die het over zijn lippen krijgt dat België zich nu een misstap mag veroorloven. Lees ook Geen WK volleybal voor Yellow Tigers

Stunt van formaat: Red Dragons leggen Europees kampioen Frankrijk over de knie

"Mijn taak is om de spelers bij de les te houden", zegt Heynen. "Het toernooi is pas begonnen en we moeten nu bevestigen tegen Turkije. Ik noem hen niet het zwakke broertje van de poule, maar ze zijn toch de meest bespeelbare ploeg. Als wij niet tegen Turkije kunnen winnen, kunnen we niet zeggen dat we een goeie ploeg zijn." Heynen heeft er een goed oog in België de klus wel zal klaren: "Ik heb geleerd dat ploegen die stunten meestal ploegen zijn die goed in vorm zijn." © rv.

Maar ook Turkije verraste al op dit EK door in zijn openingsduel Nederland met 3-1 te kloppen. Zaterdag heeft de Belgische staf de komende tegenstander grondig geanalyseerd. "Turkije heeft sterk gepresteerd tegen Nederland", aldus Heynen: "Zeer goed verdedigd, zeer goed gecontroleerd, relatief weinig fouten gemaakt en het heeft me verrast dat in de aanval twee, drie mensen boven de zestig procent scoorden. Maar ik ga niet zeggen dat we slechter zijn dan Turkije."

Het staat intussen ook vast dat België tegen Turkije met Stijn D'Hulst als spelverdeler zal optreden. Matthias Valkiers viel tegen Frankrijk geblesseerd uit waarbij de vrees bestond dat de mediale band van de knie geraakt is. Zaterdag onderging Valkiers een onderzoek met een MRI-scan. Het team wenste niet officieel te communiceren over de blessure, maar de schade zou wel meevallen. Valkiers zal enkele dagen rusten, daarna valt de beslissing of hij alsnog n actie zal kunnen komen op dit EK.