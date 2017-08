"Te lieve" Evi Van Acker: "Zo kwaad op mezelf dat ik gisteren niet in de aanval ben gegaan"

Valerie Hardie

Evi Van Acker baalde daarnet met zilver op het WK zeilen, want de Gentse was voor het goud naar Nederland gekomen. En dat had er ook ingezeten als Van Acker zich vrijdag minder 'lief' had getoond voor Marit Bouwmeester, die met de wereldtitel aan de haal ging. Dat vraagt om een woordje uitleg.

Wil van Bladel, coach van Evi Van Acker, vertrouwde vooraf op de weersberichten: ze voorspelden vandaag weinig tot geen wind aan het IJsselmeer. De kans zat er dus in dat er niet gezeild zou worden. Daarom was haar trainer er voorstander van om vrijdag, toen Evi Van Acker het klassement nog leidde, op 'safe' te spelen en Marit Bouwmeester te counteren. Om dat te snappen, moet u weten dat van twee van de twaalf regatta's die op het WK gepland waren niet meetellen in de stand: de twee slechtste. Marit Bouwmeester, die de belangrijkste concurrente was voor van Van Acker, had een catastrofale eerste dag gezeild: 29ste en 27ste. Dan stond Van Acker er beter voor, met een 15de en 9de plek als slechtste resultaten.



Alleen werd Bouwmeester voor die slechte dag niet afgestraft tenzij Van Acker voor een 'vuile' tactiek koos, eentje die overigens is toegelaten: match racen. Dat houdt in dat Van Acker zich helemaal zou focussen op Bouwmeester zodat die een slechte race zou varen, wat zou volstaan om die slechte prestaties van Bouwmeester op dag 1 wél te laten meetellen. Het zou Van Acker minstens twaalf punten winst opleveren en had ook volstaan voor het goud. Lees ook Te weinig wind op WK zeilen: Bouwmeester krijgt titel in de schoot geworpen, Van Acker "wereldkampioen in kwaad zijn op mezelf"

Slapeloze nachten Evi Van Acker wilde het spel evenwel eerlijk spelen en zag er ook een risico in: wàt als er vandaag wel werd gezeild? Dan zat zij zelf met een slecht resultaat opgezadeld en riskeerde ze te worden bijgehaald door andere zeilsters zoals de Japanse Doi. Ze besloot haar eigen race te zeilen. Ze finishte als 4de en 15de, Bouwmeester als vijfde en derde. Die éne race maakte zo finaal het verschil tussen goud en zilver voor Van Acker.



"Ik had het plan van mijn coach moeten volgen," besefte Van Acker. "Daarom ben ik nu zo kwaad op mezelf. Ik baal ontzettend dat ik niet in de aanval ben gegaan gisteren. Ik had beter meer risico genomen. Als Wil zegt dat ik hier te lief was, dan klopt dat misschien wel. Ik wilde liever goed racen en het dan vandaag zelf afmaken. Ik kàn match racen, dat heb ik tijdens de wereldbeker in Hyères gedaan en daar ben ik hard genoeg voor, maar dit scenario had ik niet voorzien." Van Bladel: "Evi kennende zal ze hier weken niet goed van slapen. Ze vond het niet netjes om er een matchrace van te maken en dat kost haar letterlijk de titel."