Frederik Van Lierde bevestigt goede vorm met zege in Ironman van Vichy

26/08/17 - 13u12 Bron: Belga

Een maand na zijn zege in de Ironman van Nice heeft Frederik Van Lierde vandaag opnieuw van de overwinning geproefd. Van Lierde won de Ironman 70.3 in Vichy. De West-Vlaming bereidt zich voor op de Ironman van Hawaï, die over 50 dagen doorgaat.