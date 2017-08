Te weinig wind op WK zeilen: Bouwmeester krijgt titel in de schoot geworpen, Van Acker "wereldkampioen in kwaad zijn op mezelf"

VALERIE HARDIE

Marit Bouwmeester is de nieuwe wereldkampioene in de Laser Radiaal. De Nederlandse kreeg de titel vanmiddag in de schoot geworpen.

Pech voor Evi Van Acker op het WK zeilen in het Nederlandse Medemblik. De 31-jarige Gentse kon haar positie in de Laser Radiaal klasse vandaag niet meer verbeteren omdat er heel de dag te weinig wind stond aan het IJsselmeer. Geen van de twee regatta's kon gezeild worden voor de deadline van 14u55 en zo wordt de eindstand van vrijdag gehanteerd, waarbij Van Acker tweede wordt. Vice-wereldkampioene dus, net als in 2011. Daar zal Van Acker allicht niet honderd procent tevreden mee zijn want ze ze leidde tot de voorlaatste race. De Nederlandse Marit Bouwmeester, in Rio ook al olympisch kampioene, ging met de titel aan de haal. Emma Plasschaert sloot het WK als 17de af, Maite Carlier als 24ste. Lees ook Van Acker speelt leidersplaats op het WK kwijt aan olympisch kampioene Bouwmeester

