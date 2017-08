Evi Van Acker strijdt voor goud op WK zeilen

VALERIE HARDIE

26/08/17 - 10u01

© rv.

Evi Van Acker moest de leiding op het WK Laser Radiaal gisteren weer afstaan. De olympische kampioene Marit Bouwmeester nam, met nog twee regatta's te gaan, het voortouw op het IJsselmeer. De 31-jarige Van Acker finishte als vierde in de negende race - toen stond de Gentse nog steeds vooraan - maar na een vijftiende plek in de tiende regatta nam haar grote rivale een voorsprong van negen punten in de tussenstand.



Alles is vandaag nog mogelijk op de tweede finaledag. Voor Van Acker wordt het belangrijk om geen steken te laten vallen, want alleen de twee slechtste resultaten (maximaal één van de vier finaleraces) worden geschrapt. Dat geldt nog meer voor Bouwmeester die op het WK een catastrofale eerste dag zeilde maar die twee regatta's worden (voorlopig) niet in rekening gebracht. Het belooft dus spannend te worden: een medaille lijkt Van Acker niet te kunnen ontsnappen, vraag is alleen welk kleurtje het wordt.



Emma Plasschaert moest een plek inleveren en staat nu zeventiende, Maite Carlier zakte vijf plaatsen en is 24ste.