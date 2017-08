VIDEO: Niet voor kinderen: onze man in Vegas laat zich verrot schelden bij de weigh-in

Mathieu Goedefroy

26/08/17 - 08u57

© MGA.

Trashtalk is al wekenlang het codewoord in de aanloop naar The Money Fight. Met de officiële weging kregen beide kemphanen vannacht nog een laatste kans om mekaar de huid vol te schelden. Maar bakken de vele fans in de T-Mobile Arena er ook wat van? Onze reporter in Las Vegas ging tijdens de weigh-in met zijn camera op stap en liet zich gewillig de huid volschelden door Jan en alleman. Het resultaat mocht er zijn. Scherm de oren van uw kinderen even af voor u op play duwt...