Van Acker speelt leidersplaats op het WK kwijt aan olympisch kampioene Bouwmeester

Evi Van Acker heeft in het Nederlandse Medemblik de leiding op het wereldkampioenschap Laser Radial moeten afstaan aan de Nederlandse Marit Bouwmeester. De 31-jarige Gentse werd vierde en vijftiende in de regatta's van de dag en heeft na tien van twaalf regatta's negen punten goed te maken op de olympische kampioene.

De 29-jarige Bouwmeester begon rampzalig aan het WK - na de eerste dag was ze pas zestigste - maar zette vervolgens een indrukwekkende inhaalrace in.



Drievoudig Europees kampioene Van Acker jaagt een eerste wereldtitel na. Ze werd vicewereldkampioene in 2011 en pakte brons in 2014 en 2015.



Stand na 10 van 12 regatta's (twee slechtste resultaten vallen weg):



1. Marit Bouwmeester (Ned) 22 (29/27/3/6/1/2/1/1/5/3)



2. Evi Van Acker (Bel) 31 (4/3/3/9/2/15/3/3/4/15)



3. Manami Doi (Jap) 40 (34/5/7/2/2/5/4/23/13/2)



4. Mathilde De Kerangat (Fra) 60 (4/9/17/13/6/7/10/4/14/7)



5. Brenda Bowskill (Can) 64 (1/15/10/8/11/6/45/11/2/16)



17. Emma Plasschaert (Bel) 102 (32/5/12/51/-/5/4/19/6/30/21)



24. Maité Carlier (Bel) 117 (11/4/26/36/13/14/9/25/15/28) .