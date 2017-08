Dit is de enige Belg die McGregor in de kooi kan 'opeten als een scampi': "Ik hoop gewoon dat de fans waar voor hun geld krijgen"

© twitter @tarecfighter.

Vannacht is het allemaal te doen om Floyd Mayweather en Conor McGregor. Bokser versus Mixed Martial Arts-vechter in Las Vegas. Even ten zuiden van 'Sin City', in Temecula, Californië, zal een Belg de 'Money Fight' met argusogen bekijken. Tarec Saffiedine (30) is de naam, de eerste Belg die een kamp in het UFC (zeg maar de Champions League van het MMA) vocht. En meteen won, in 2014. "Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de fans een goed gevecht zullen zien en waar voor hun geld krijgen. In het andere geval, is dit een drama voor de sport."

© twitter @tarecfighter. Floyd en Conor hebben het spel tot dusver perfect gespeeld. Vooral McGregor verkoopt zich fantastisch. 'He walks the talk'. Natuurlijk is hij een goeie vechter, maar nu ook weer niet zo speciaal. Tarec Saffiedine Met de riem van wereldkampioen in het Strikeforce. © twitter @tarecfighter. "Ik ga hem opeten als een scampi". Bevleugelde woorden van de Ghanese Belg Sugar Jackson voor een bokskamp in 2008. Ze hadden de voorbije weken zomaar ook uit de mond van Conor McGregor of Floyd Mayweather kunnen rollen, in hun ongeziene rondjes trashtalk in de aanloop naar de 'Money Fight'. Van trashtalk houdt Saffiedine alles behalve - 't is er de man niet naar - maar laat hem vannacht tegen McGregor kampen en de in Sint-Lambrechts-Woluwe geboren en opgegroeide UFC welterweight is alles behalve kansloos. Zo werd hij al snel een pay per view-waardige vechter, kroonde hij zich in 2013 tot wereldkampioen bij de welters in het Strikeforce (een competitie die is opgegaan in het UFC) en schommelt hij rond plaats nummer 15 op de MMA-ranking.



Ontgoocheling

Alleen: Saffiedine, bijgenaamd 'The Sponge' (de spons) naar de erg vlotte manier waarop hij verschillende vechttechieken tot zich neemt, heeft er drie nederlagen op rij opzitten in het UFC. Je proeft de ontgoocheling in zijn stem aan de andere kant van de lijn, wanneer hij het heeft over zijn laatste kamp in juni tegen de beruchte Rafael dos Anjos, de Braziliaanse ex-wereldkampioen bij de lichtgewichten in het UFC die zijn gevecht met Conor McGregor de mist zag ingaan wegens een blessure. Lees ook Liveblog, onze man in Vegas en véél meer: dankzij HLN.be en Eleven Sports mist u zaterdagnacht níets van 'The Money Fight'

Haast een jaar had Saffiedine, die bekend staat om zijn uitstekende techniek en keiharde trap, zich voorbereid op die confrontatie in Singapore, met veelal trainingskampen in Canada en Thailand. Om dan vlak voor het gevecht plots met een gewichtsprobleem te kampen. Saffiedine verloor voor de weging kilo's op de verkeerde manier, zodat hij die erna niet meer kon terugwinnen en te licht woog tijdens de kamp. En dat had een weerslag op zijn fysiek én moraal. "Eigenlijk deed ik alles verkeerd wat ik verkeerd kon doen", zucht Tarec, die een Libanese vader en Belgische moeder heeft. "Terwijl die dos Anjos niets speciaals was. Hij kon me niet verrassen. Maar ik vocht niet zoals ik dat moest doen. Zo frustrerend. Nu komt het erop aan mijn volgende kamp te winnen, waarschijnlijk ergens eind dit jaar. Dan moet ik er weer staan als een nog betere vechter."

© twitter @tarecfighter. Met de belachelijke sommen geld die de ronde doen vannacht, valt het zeker niet uit te sluiten dat de kamp gefixed is. Persoonlijk denk ik van niet, al oordeel ik dan vooral als vechter en atleet. Tarec Saffiedine Voor de 'Money Fight' van vannacht heeft Saffiedine één wens. Dat het een goeie kamp mag zijn, waar jaren later nog over gesproken wordt. "Het is ongezien wat voor bedragen er aan marketing en promotie zijn uitgegeven. Bovendien hebben Floyd en Conor het spel tot dusver perfect gespeeld. Vooral McGregor verkoopt zich fantastisch. 'He walks the talk'. Natuurlijk is hij een goeie vechter, maar nu ook weer niet zo speciaal. Achter het gordijn is hij een gewone kerel, maar met de spotlights op hem zet hij zich in een andere modus. Dan lijkt hij plots een of andere vechtmachine die denkt dat hij de wereld aankan. Ach, hier in Amerika spreekt haast iedereen erover - zelfs mensen die niet eens weten wat MMA is. Alleen daarom al verdienen Mayweather en McGregor eigenlijk elke cent die ze voor deze 'billion dollar fight' krijgen. Maar nu, en dat is belangrijk, moet het ook spektakel in de ring opleveren. Want als het 'garbage' (afval) wordt of een 'snoozefest' (een snurkfestijn) gaat dat onze sport veel schade aanrichten."



Orthodoxe McGregor

De vraag die op ieders lippen brandt: wie wint? "Mayweather, binnen 8 tot 10 rondes. Man, wat ben ik een fan van zijn bokstechniek. Naast de ring hoor ik natuurlijk ook de vele foute verhalen, maar ik hou ervan om hem te zien vechten. 'A master of his craft'. Het bestaat dan ook niet dat McGregor hem op zijn terrein kan kloppen. Ja, Conor heeft een goeie linker - maar de man heeft nog nooit een echte bokser bekampt. De beste bokser in het UFC is Nate Diaz, al is ook hij lang niet zo explosief of snel als Floyd, laat staan defensief sterk. Ze zeggen ook dat Conor hem pijn zou kunnen doen dankzij zijn aparte benenwerk, maar eigenlijk vecht hij op heel orthodoxe wijze hoor. Nee, Conor kan Floyd met zijn dertig jaar bokservaring niet verrassen."



8 tot 10 rondes, dat betekent dus dat er zo'n halfuur gebokst gaat worden en Mayweather lang 'genade' zou tonen met McGregor. Al dan niet met opzet? "Je bedoelt dat de kamp gefixed wordt?" Saffiedine lacht luid en zegt: "Met de belachelijke sommen geld die de ronde doen vannacht, valt dat zeker niet uit te sluiten. Persoonlijk denk ik van niet, al oordeel ik dan vooral als vechter en atleet. Nu maakt dat eigenlijk ook niet zo héél veel uit. Nogmaals: zolang het maar een goeie kamp wordt. Fixed of niet gefixed."