Stunt van formaat: Red Dragons leggen Europees kampioen Frankrijk over de knie

Bart Fieremans in Polen

25/08/17 - 23u00

© epa.

EK Volleybal Wat waren ze bij de pinken, de Red Dragons. Hun 3-2-zege tegen Europees kampioen Frankrijk hoort thuis in de galerij van 'stunts van formaat'. België posteert zich zo meteen in pole position voor een rechtstreekse plaats in de EK-kwartinale.

Het resultaat tegen Frankrijk hoefde zelfs niet een heilig te zijn. De opdracht was ook om kwalitatief volley te brengen met het oog op de komende tegenstanders in de poule die op papier meer haalbaar zijn: Turkije en Nederland. Maar de Red Dragons slaagden dus met brio in die eerste duo-test. Zowel met het niveau als op het scorebord toonde België dat hoge ambities op dit EK terecht zijn.



Om de prestatie even in perspectief te plaatsen: Frankrijk is de regerende Europees kampioen en kroonde zich in juli nog tot winnaar van de gereputeerde World League-competitie door in het hol van de leeuw Brazilië te kloppen. In de groepsfase van dezelfde World League hadden de Red Dragons nog onzacht gebotst met Frankrijk: droog en kansloos in drie sets verloren.



Het moest en zou het beter zijn. De focus zat vanaf de eerste set direct snor. Met kapitein Sam Deroo als draaischijf en enkele foutjes van de Fransen ging België bij een 5-5-stand in een ruk naar 10-5. Een kloof die Frankrijk daarna nooit meer kon dichten. Bij 21-20 kwam de spanning wel terug, maar ook toen hielden de Red Dragons het hoofd koel. Simon Van de Voorde haalde met een prima blok de eerste set binnen (25-22).



Ja, dan ruik je toch al een beetje een stunt. Ook in de tweede set hield België tot halfweg (14-14) goed stand, maar dan liep Frankrijk met knap receptiewerk en een ace uit tot 15-19. Pech voor België ook toen Matthias Valkiers zich blesseerde bij een val, en hij plaats moest ruimen. In de slotfase krabbelden de Red Dragons nog even terug, maar Frankrijk haalde de buit toch binnen (23-25).



Valkiers raakte niet meer opgelapt en Stijn D'Hulst zou de rest van de partij als setter afwerken. België miste zijn start in de derde set (2-6), maar toonde veerkracht en kon de kloof na een 8-12-achterstand helemaal dichten. Meer zelfs: prima slagkracht van Pieter Verhees, en sterk blokwerk van Bram Van den Dries en Tomas Rousseaux gaven België op het eind de overhand. Een Franse voetfout maakte dat België mocht juichen om de derde set (25-21): al minstens een puntje op zak.



En de voorbode van een complete stunt? Daar zou uiteindelijk een vijfde set over moeten beslissen. In de vierde set konden de Red Dragons nog een achterstand van 11-17 bijna wegwerken, maar klaarde Frankrijk toch nog de klus met 23-25. Maar de Red Dragons gaven ook daarna geen krimp en namen in de tiebreak meteen het voortouw: van 5-2 naar 10-7. Frankrijk sloop toch weer wat nader, maar de eerste matchbal voor België was toch meteen raak: 15-12. Dolle vreugde in het Belgische kamp, begrijpelijk na deze toch wel straffe prestatie.