Delfine Persoon: "Mayweather-McGregor wordt de flop van de eeuw"

XC

26/08/17 - 08u30

© photo news.

Zaterdagnacht vijf uur barst in de T-Mobile Arena van Las Vegas het 'gevecht van de eeuw' tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor los. "Het gevecht van de eeuw? Eerder de flop van de eeuw!" Delfine Persoon windt er geen doekjes om. "McGregor heeft geen kans. Ook tegen de Belgische kampioen in het boksen zou hij verliezen", aldus de West-Vlaamse topboksster.

"Ik vel Mayweather al in de eerste of tweede ronde." McGregor klonk alvast overtuigend bij de internationale media, maar volgens Persoon is de MMA'er aan een onmogelijke missie begonnen. "Ik vergelijk het met een waterpolospeler die sprint tegen Michael Phelps. McGregor heeft zich ongetwijfeld de voorbije maanden uitstekend voorbereid, maar op zo'n korte tijd kan hij nooit het niveau halen van een absolute topper als Mayweather. Hij is daarnaast ook nog eens een van de slimste boksers ter wereld."

Floyd Mayweather and Conor McGregor touch down in London on the SAME private jet https://t.co/KIOrbXvyt7 pic.twitter.com/DSiQe52NmC — MailOnline Sport (@MailSport) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017

Heeft de Ier dan echt geen enkele kans? "Hij moet hopen op die ene rake klap. Al zie ik dat niet meteen gebeuren", luidt het bij Persoon. "Het zou me trouwens niet verbazen mocht het scenario al vastliggen. Tijdens de persconferenties lijken ze elkaar te zullen vermoorden, maar even later stappen ze plots uit hetzelfde vliegtuig. Dat vind ik vreemd." Dan toch geen haat tussen beide vechters? "Ik ben er zeker van dat die twee achter de schermen 'partners in crime' zijn. Dikke maten", vertelde Freddy De Kerpel gisteren in onze krant. "Ze worden er allebei beter van. Mayweather zal een vijftigste keer op rij ongeslagen blijven en McGregor stapt weg met een cheque die hij in de MMA nooit zou verdiend hebben."



"Ik ga wel naar het gevecht kijken, ook al zal de kamp teleurstellen, zelfs als er vooraf niets is afgesproken", aldus Persoon. "Ten slotte wil ik even duidelijk maken dat ik Mixed Martial Arts absoluut niet onderschat. Mochten Mayweather en McGregor volgens de MMA-regels vechten, dan zouden de rollen omgedraaid zijn."