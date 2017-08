De Kerpel (69): "Laat mij tegen McGregor boksen en ik win"

Mathieu Goedefroy

Freddy De Kerpel (69) is duidelijk: Conor McGregor (29) is aan een zelfmoordmissie begonnen. "Laat mij tegen hem kampen en ik win nóg." Krasse taal van 's lands bekendste ex-bokser, die de winstkansen voor Mayweather (40) op 100% schat.

Belgisch kampioen bij de zwaargewichten in 1975, 29 professionele kampen waarvan 24 gewonnen: Freddy De Kerpel is naast tv-figuur nog altijd een welgekomen autoriteit in de bokssport. "De kamp tussen Mayweather en McGregor is belachelijk", windt Freddy er geen doekjes om. "Maar ook geniaal. Ik ben er zeker van dat die twee achter de schermen 'partners in crime' zijn. Dikke maten." Want, zo zegt De Kerpel, ze worden er allebei beter van. "Mayweather zal een vijftigste keer op rij ongeslagen blijven en Conor McGregor stapt weg met een cheque die hij in de MMA nooit zou verdiend hebben."



De kansen van McGregor zijn dus nul? "Absoluut. Onmogelijk. McGregor is een MMA'er, Mayweather een bokser. MMA is een combinatie van alle gevechtssporten, waarin boksen het kleinste onderdeel is. Ik heb het eens opgezocht: in zo'n kamp worden gemiddeld slechts vijf boksslagen uitgedeeld. En die man gaat het nu opnemen tegen één van de grootste boksers aller tijden? Waanzin. Dit is een wedstrijd tussen de meest complete bokser van zijn generatie en... een sukkelaar. Laat er wel geen twijfel over bestaan: als Mayweather morgen volgens de MMA-regels moet vechten, is híj het die in twee stukken gehakt wordt."