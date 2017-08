Tigers boeken tweede zege tegen Slovenië, nu wacht 'do or die'-match tegen Bulgarije

Door: redactie

24/08/17 - 20u05 Bron: Belga

De Belgische volleybalvrouwen (FIVB 13) hebben met 3-1 gewonnen van Slovenië (FIVB 115) in hun derde wedstrijd op het WK-kwalificatietoernooi in Rotterdam. De Yellow Tigers trokken met 26-24, 25-13, 23-25 en 25-23 aan het langste eind.

Eerder op de dag bleef Bulgarije (FIVB 17) ongeslagen door Griekenland (FIVB 64) met 3-1 opzij te zetten. België is in de stand derde met vijf punten, achter Bulgarije (9 ptn) en Nederland (6), dat nog zijn derde wedstrijd tegen Tsjechië (FIVB 23) moet spelen.



Het team van coach Gert Vande Broek won dinsdag moeizaam in vijf sets van Tsjechië. Woensdag verloren de Belgen met 0-3 van Nederland (FIVB 8). Zaterdag spelen de Yellow Tigers een cruciale partij tegen Bulgarije, waarna nog een duel met Griekenland (27/08) volgt.



In Rotterdam worden de laatste twee tickets voor het WK 2018 in Japan uitgedeeld. Daarna zetten de Yellow Tigers de laatste rechte lijn in richting het EK in Azerbeidzjan (22/09-01/10).



BELGIË: Leys (16 punten), Aelbrecht (5), Van de Vyver, Herbots (4), Heyrman (7), Van Hecke (4), libero's De Tant en Courtois. Kwamen in: Grobelna (20), Biebauw, Janssens (2), Lemmens, Guilliams (1).