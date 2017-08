Evi Van Acker pakt na acht regatta's opnieuw de leiding in Nederland

Bewerkt door: MH

24/08/17 - 16u27 Bron: Belga

Archieffoto © belga.

Evi Van Acker staat na acht regatta's op het wereldkampioenschap Laser Radial in het Nederlandse Medemblik opnieuw op de eerste plaats. De 31-jarige Gentse eindigde in de eerste regatta van de vierde wedstrijddag op de derde stek, en deed die prestatie in de tweede regatta over.

Van Acker bekleedt in de algemene stand de eerste plaats met 27 punten. De Nederlandse Marit Bouwmeester, die beide races van de dag op haar naam schreef, is tweede met 41 punten. De Japanse Manami Doi (48 punten), die woensdag nog de leiding afsnoepte van Van Acker, vervolledigt het podium.



Emma Plasschaert, in de eerste regatta negentiende en in de tweede zesde, stijgt naar de dertiende plaats met 83 punten. Maité Carlier (102 punten), negende en 25e, is 23e.



Morgen staan twee finaleregatta's op de agenda. Zaterdag volgt, na opniew twee finaleregatta's, de ontknoping van het WK. Drievoudig Europees kampioene Van Acker jaagt in Nederland een eerste wereldtitel na. Ze werd vicewereldkampioene in 2011 en pakte brons in 2014 en 2015. Lees ook Evi Van Acker moet Japanse naast zich dulden op het WK

Evi Van Acker neemt de leiding over op WK zeilen

Evi Van Acker tweede na eerste dag op WK zeilen