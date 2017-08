Kapitein Sam Deroo over missie Red Dragons in 'zijn' Polen: "EK-medaille is realistische droom"

Door: Bart Fieremans in Polen

Op het EK volleybal in Polen geniet Sam Deroo, de kaptein van de Red Dragons, extra aandacht van de Poolse media. Geen wonder, hij is een van de sterspelers van de Poolse landskampioen Zakza Kedzierzyn. Vanavond begint Deroo in Katowice met België aan de EK-missie tegen Frankrijk. Ofwel meteen een eerste test tegen de zwaarste pouletegenstander en topfavoriet voor de titel. Maar ook Deroo start met België ambitieus: "Ik denk niet dat we met de billen bloot zullen gaan."

In 2014 proefde je al eens met België op het WK in Polen. Hoe anders voelt dit EK in Polen aan, nu je sinds 2015 zelf voor een Poolse club speelt?

"Voor mij is het zeker tof. Mijn club ligt hier maar 45 minuten ver van Katowice. Ik voel de beleving van de fans op sociale media, dat ze komen kijken en iets verwachten. Maar op zich verandert dat niks aan de essentie: eens we op het veld staan, focus je alleen op de prestatie. Daar draait het om."



Volleybal is zeer populair in Polen. Merk je dat voor jezelf als je over straat loopt?

"Als ik naar de winkel ga, vragen ze wel vaak om een foto, ja. Ik word hier in Polen meer herkend dan in België, en ook wel erkend eigenlijk. Met Kedzierzyn de landstitel winnen dwingt respect af. De fans van mijn club leven enorm mee. Onze stad is niet supergroot, en als ik zie hoe oprecht gelukkig het de mensen maakt als we een goed niveau halen, dan is het voor mij ook leuk sporten. De steun heeft hier iets onvoorwaardelijks, zelfs als het minder gaat. Bij mijn vorige club in Italië (Modena, red) had ik de indruk dat de fans bij een mindere match de ploeg rapper afbraken."



Jullie werken nu een aantal maanden samen met de nieuwe bondscoach Vital Heynen. Wat is het grootste verschil met vorige campagnes? "Er is gewoon een heel andere dynamiek. Iedere coach werkt anders: of dat beter of slechter is, valt moeilijk te zeggen en daar ga ik me ook niet over uitspreken. Maar er waait een heel andere wind en dat is altijd een keer nodig bij verschillende teams. Het grootste verschil is misschien nog dat Heynen ons laat inzien dat we hoger moeten en kunnen mikken. Die ambitie naar de toekomst moet er zijn. Persoonlijk had ik altijd die ambitie. Maar voor veel spelers is het belangrijk om ergens hoger te mikken. Heynen speelt daar een grote rol in."



Hij heeft in het verleden al veel prijzen gewonnen en als bondscoach van Duitsland zelfs WK-brons gepakt. Helpt het mentaal een coach te hebben die er altijd en overal het uiterste wil uithalen, op zijn eigen speciale manier?

"Op zich is dat waar, ja. Dat is een grote reden waarom iedereen, ondanks soms wat vreemde capriolen, hem aanvaardt en we er op lange termijn een goed oog in hebben dat er geen probleem zal zijn qua werking. Deze zomer was een investering in ons vertrouwen. Het is een feit: zoals we in Kortrijk die WK-kwalificatie gespeeld hebben, zo een hoog niveau haalden we nog nooit. De manier van werken is goed en het parcours gaat in stijgende lijn. 'No matter' wat het resultaat ook is op dit EK, dat mag nooit een eindpunt zijn. Het is een volgende stap in onze evolutie."



