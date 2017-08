Deroo over openingsmatch EK volleybal: "Niks te verliezen tegen Frankrijk"

Bewerkt door: XC

De Belgische volleybalmannen openen morgen (20u30) hun EK in Polen met een wedstrijd tegen titelverdediger Frankrijk. Sam Deroo beseft dat het meteen een heel zware dobber wordt.

"Sowieso is Frankrijk de beste ploeg van het ogenblik, zelfs op wereldniveau. Ze zijn fit, ook hun sterspeler Ngapeth, ze spelen vol vertrouwen en ik denk niet dat de Belgen momenteel nog ergens onderschat worden. Integendeel, ze zijn in alle landen op hun hoede als ze tegen ons moeten spelen en nergens zien ze ons graag komen op een toernooi", zegt Deroo, aanvoerder van de nationale ploeg. "Winnen van Frankrijk lijkt me uiteraard moeilijk, maar tegen hen kunnen we allicht al dadelijk in het toernooi komen en dus speel ik liever tegen hen onze eerste wedstrijd. Niks te verliezen en zien waar we staan als ploeg."



Na Frankrijk wachten met Turkije (zondag) en Nederland (maandag) op papier meer haalbare kaarten. Als België net zo goed speelt als tijdens het WK-kwalificatietoernooi in Kortrijk vorige maand, waar een ticket voor het WK 2018 werd veroverd, dan acht Deroo het team tot veel in staat.



"We gaan onszelf geen druk opleggen, maar het is duidelijk dat we binnen de eerste drie van onze poule willen eindigen om in de volgende ronde te geraken", zegt Deroo, die in Polen uitkomt voor kampioen Kedziercyn. "Als we ons niveau van Kortrijk kunnen halen, dan acht ik ons in staat om naar de halve finale door te stoten. Eindigen we tweede in onze groep, dan spelen we om een plaats in de kwartfinales tegen vermoedelijk Slovakije of Tsjechië. Kunnen we die match ook nog winnen, dan volgt wellicht Italië, ofwel Duitsland in de kwartfinale."

