"Ik ga deze jongen afmaken, vergis je niet. En als het allemaal voorbij is, zal ik zelfs een beetje triest zijn"

Mathieu Goedefroy

24/08/17 - 06u33

video

Faites vos jeux. Vos jeux sont faits. Rien ne va plus. Het is nu enkel nog wachten tot Conor McGregor en Floyd Mayweather zaterdag in de ring stappen, want met de laatste persconferentie in Las Vegas hebben de kemphanen er hun laatste verplichting opzitten. Toch gaven beide heren nog eens het beste van zichzelf in een rondje moddergooien. Onze man in Las Vegas zat daarbij op de eerste rij.