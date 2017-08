Belgian Lions kunnen voor eigen volk geen tweede keer stunten tegen Spanje

Door: redactie

De Belgische basketbalmannen hebben in aanloop naar het EK in het Turkse Istanboel geen tweede keer van Spanje kunnen winnen. Het werd in Vorst Nationaal 72-88. De Belgian Lions reden in het derde en vierde kwart een achterstand van twintig punten bijna volledig dicht, maar moesten aan het eind toch plooien voor de Europese kampioen.

In de eerste helft creëerden de Belgen behoorlijk veel kansen, maar ze maakten die veel te weinig af. Bij de rust stond het al 31-51 in het voordeel van Spanje, dat brons won op de Spelen in Rio en liefst zeven NBA-spelers in de rangen heeft, onder wie de broers Pau en Marc Gasol. Twee weken geleden zorgden de Belgian Lions nog voor een stunt van formaat door in Spanje te gaan winnen.



Sterkhouder Axel Hervelle was afwezig met een hamstringblessure, en werd gemist. Hij geraakt wel tijdig fit voor het EK. Eerder vandaag viel Hans Vanwijn uit, ook al met een hamstringblessure. Hij werd in de EK-selectie vervangen door Vincent Kesteloot.



In het derde kwart kregen de 5.300 aanwezige toeschouwers waar voor hun geld met een sterke comeback van de Lions, die tot op tien punten naderden. Vooral Jonathan Tabu, topschutter met 14 punten, nam het voortouw. Over de hele wedstrijd was vooral Pierre-Antoine Gillet sterk, met 12 punten en 9 rebounds. Na enkele minuten in het laatste kwart bedroeg de kloof zelfs nog maar vier punten, maar dan schakelde Spanje weer een versnelling hoger.



Voor de wedstrijd werden de Belgian Cats en de rolstoelploeg gehuldigd voor hun internationale topprestaties deze zomer. Er werd ook een minuut stilte gehouden om de aanslag in Barcelona te herdenken. België neemt het op het EK in groep D op tegen Groot-Brittannië (01/09), Letland (02/09), Rusland (04/09), Turkije (05/09) en Servië (07/09).

