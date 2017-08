Papa Mayweather bij onze man in Vegas: "McGregor is een clown! Hij zal in stukken gemept worden"

Mathieu Goedefroy in Las Vegas

23/08/17 - 23u05

video "Conor McGregor is geen bokser, hij is een clown!" Het zijn de woorden van de vader van Floyd Mayweather. Floyd Senior stond de journalisten in het MGM Grand in Las Vegas vandaag te woord in de marge van de laatste persbabbel van Mayweather en McGregor voor de kamp op zaterdag. Ook onze reporter in Las Vegas was er bij.