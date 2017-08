De vergeten nederlaag van 'ongeslagen' bokskampioen Floyd Mayweather

Thomas Lissens

25/08/17 - 08u00

video Floyd Mayweather een ongeslagen bokser? Fake news. Floyd Mayweather een ongeslagen profbokser? True news. De nu 40-jarige Amerikaan verloor geen enkele van zijn 49 profkampen, maar hij weet wél hoe het voelt om te verliezen. 21 jaar geleden, op de Olympische Spelen in Atlanta, verloor de toen 19-jarige amateur tegen de Bulgaar Serafim Todorov. Een vergeten (en controversiële) kamp.

Vedergewicht Mayweather raasde in 1996 als een wervelwind door het toernooi. De Kazak Tylerganov, de Armeniër Gevorgyan en Cubaan Aragon werden vlot opzij gezet en in de halve finale wachtte vervolgens de 27-jarige Bulgaar Todorov de 19-jarige thuisvechter op.



De piepjonge Mayweather zette zijn opponent meteen onder druk, maar gaandeweg kon de ervaren Bulgaar het evenwicht herstellen. In 1996 drukte de jury nog bij elke rake mep op een knopje en een slag telde pas als elk jurylid afdrukte. Die manier van beoordelen veroorzaakte in die tijd veel commotie in de bokssport en dat was bij de kamp tussen Todorov en Mayweather niet anders.



Mayweather leek zeker van zijn stuk na de kamp: hij zou op eigen terrein de olympische finale mogen vechten. Maar dat was zonder de jury gerekend. De Egyptische ringscheidsrechter Hamad Hafaz Shouman stak Mayweathers hand wel nog in de lucht, maar dat bleek een vergissing te zijn (zie onderstaande video). De omroeper riep Todorov immers uit tot winnaar. De Bulgaar, die de finale wel verloor, won de kamp met één puntje verschil (10-9) en de jonge Amerikaan moest zich later tevreden stellen met het brons.