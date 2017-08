Yellow Tigers verliezen Derby der Lage Landen in kwalificatietoernooi voor WK

DMM

De Belgische volleybalvrouwen (FIVB 13) hebben met 0-3 verloren van Nederland (FIVB 8) in hun tweede wedstrijd op het WK-kwalificatietoernooi in Rotterdam. De Yellow Tigers gingen tegen het nummer vier van de voorbije Olympische Spelen onderuit na een driesetter (18-25, 18-25, 22-25).

Het team van coach Gert Vande Broek won gisteren moeizaam van Tsjechië (FIVB 23) na vijf sets (25-22, 23-25, 25-20, 13-25 en 15-11). Morgen nemen de Belgen het op tegen Slovenië (FIVB 115). Daarna zijn Bulgarije (FIVB 17, 26/08) en Griekenland (FIVB 64, 27/08) aan de beurt.



Eerder vandaag won Slovenië met 3-0 van Griekenland en was Bulgarije met 3-1 te sterk voor Tsjechië. In de stand is België vierde met twee punten. Bulgarije en Nederland leiden met zes punten, voor Slovenië (3 ptn). In Rotterdam worden de laatste twee tickets voor het WK 2018 in Japan uitgedeeld.



Daarna zetten de Yellow Tigers de laatste rechte lijn in richting het EK in Azerbeidzjan (22/09-01/10). Op 16 september staat op de fandag in Brugge een oefeninterland tegen Duitsland (FIVB 13) op het programma.



België speelde met Van Gestel (1 punt), Heyrman (6), Van Hecke (10), Leys (8), Aelbrecht (6), Van de Vyver (2) en libero De Tant. Kwamen in: Courtois (libero), Biebauw, Herbots (6), Grobelna (1), Lemmens, Guilliams.