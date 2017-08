Vanwijn mist EK door hamstringblessure, Kesteloot opgevist bij Belgian Lions

DMM

23/08/17 - 18u34 Bron: Belga

De Belgian Lions kunnen op het komende EK basketbal in het Turkse Istanboel niet rekenen op Hans Vanwijn. De power forward van Telenet Giants Antwerp liep op training een hamstringblessure op en is twee weken out. Vincent Kesteloot (BC Oostende) vervangt Vanwijn in de selectie van Eddy Casteels.