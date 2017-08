Evi Van Acker moet Japanse naast zich dulden op het WK

DMM

Voor Evi Van Acker is de derde dag van het Wereldkampioenschap Laser Radial in het Nederlandse Medemblik er een met hoogtes en laagtes geweest. De 31-jarige Gentse eindigde woensdag in de eerste regatta op de tweede plaats, maar finishte in de tweede pas als vijftiende, haar slechtse resultaat tot dusver.

Van Acker telt na zes regatta's 21 punten en bekleedt daarmee de tweede plaats. De Japanse Manami Doi telt evenveel punten, maar staat op één omdat ze in de afzonderlijke regatta's beter presteerde dan Van Acker. Het beste resultaat van Doi vormt immers tweemaal een tweede plaats, terwijl Van Acker slechts één keer tweede werd. De Duitse Svenja Weger (22 punten) volgt op stek drie.



Van Acker bleef dus, met een vijftiende plaats, in de tweede regatta van woensdag onder de verwachtingen. Maar omdat dat (voorlopig) haar zwakste prestatie op het WK is, telt het niet mee in de berekening van de stand.



Emma Plasschaert rukt in de algemene stand, na een vijfde en vierde stek, op naar plek zeventien, een stijging van tien plaatsen. Maité Carlier, woensdag dertiende en veertiende, is 23e.



Drievoudig Europees kampioene Van Acker jaagt in Nederland een eerste wereldtitel na. Ze werd vicewereldkampioene in 2011 en pakte brons in 2014 en 2015.



Stand na zes regatta's (het slechtste resultaat telt niet mee):



1. Manami Doi (Jap) 21 (34/5/7/2/2/5)



2. Evi Van Acker (BEL) 21 (4/3/3/9/2/15)



3. Svenja Weger (Dui) 22 (8/2/31/10/1/1)



4. Brenda Bowskill (Can) 36 (1/15/10/8/11/6)



5. Marit Bouwmeester (Ned) 39 (2/10/15/7/1/2)



...



17. Emma Plasschaert (BEL) 58 (32/5/12/51/5/4)



23. Maité Carlier (BEL) 68 (11/4/26/36/13/14)