Niels Bruynseels neemt beste start bij Belgen op EK jumping

23/08/17 - 16u00 Bron: Belga

Archieffoto © getty.

Niels Bruynseels nam in het Zweedse Göteborg met de 11-jarige Zangersheide merrie Cas de Liberté als enige Belg een foutloze start op het Europees kampioenschap jumping. De Belgische ploeg nam geen daverende start maar behoudt met een achtste plaats uitzicht op medailles.

Gregory Wathelet, de uittredend vice-Europees kampioen en recente winnaar van de Grand Slam van Aken, was de eerste Belg die in actie kwam op het EK in Göteborg en leek op weg naar een nulronde. Maar op de voorlaatste hindernis, een dubbelsprong, ging hij met de 11-jarige merrie Coree toch nog in de fout. Door de sterk afgetekende schaduwen voor deze laatste hindernissen werd ongeveer de helft van de paarden misleid en dat was ook het geval voor invaller Jérôme Guery en zijn 11-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Grand Cru vd Rozenberg.



Niels Bruynseels reed met Cas de Libert op zekerheid en maakte zo geen enkele fout. Zij kwamen met 3.84 strafpunten op de 24e plaats terecht net voor Belgisch kampioen Pieter Devos (4.05 strafpunten), die met de 13-jarige BWP-ruin Espoir een balk afstootte op de elfde van de dertien hindernissen. Jérôme Guery/Grand Cru van de Rozenberg staan op de 26e plaats met 4.22 strafpunten en Gregory Wathelet/Coree op de 32e met 4.65 strafpunten. Dat houdt in dat zij allemaal met slechts één af te stoten balk (4 strafpunten) binnen het bereik staan van thuisruiter Peder Fredricson en H&M All Inn, de 11-jarige ruin van het Belgische stamboek SBS, die voor hun snelste nulronde gequoteerd werden met nul strafpunten. De Franse olympisch kampioen per ploeg van Rio de Janeiro, Kevin Staut, eindigde met de 16-jarige SBS-ruin Reveur de Hubertise HDC op de vijfde plaats (0.91 strafpunten).



In het landenklassement neemt Zwitserland de leiding met 5.15 strafpunten voor Frankrijk (6.78) en Zweden (7.21). België staat achtste met 21.11 strafpunten en uittredend Europees kampioen Nederland pas op de twaalfde plaats met 14.53 strafpunten.



- uitslagen -



. Jachtparcours 1m55



1. Peder Fredricson (Zwe/H&M All Inn) 0,00 strafpunten



2. Marcus Ehning (Dui/Pret A Tout) 0.59



3. Luciana Diniz (Por/Fit For Fun 13) 0.67



4. Steve Guerdat (Zwi/Bianca) 0.84



5. Kevin Staut (Fra/Reveur de Hubertise) 0.91



...



24. Niels Bruynseels (Bel/Cas de Liberté Z) 3.83



25. Pieter Devos (Bel/Espoir) 4.05



26. Jérôme Guery (Bel/Grand Cru vd Rozenberg)4.22



32. Gregory Wathelet (Bel/Coree) 4.65



. Landenklassement



1. Zwitserland 5.15 strafpunten



2. Frankrijk 6.78



3. Zweden 7.21



4. Ierland 8.11



5. Spanje 8.85



...



8. België 12.11