Yellow Tigers openen met moeizame zege tegen Tsjechië in WK kwalificaties

Door: redactie

22/08/17 - 21u48 Bron: Belga

© CEV.

De Belgische volleybalvrouwen (FIVB-13) hebben vandaag op het WK-kwalificatietoernooi in Rotterdam hun eerste wedstrijd tegen Tsjechië (FIVB-23) gewonnen. De Yellow Tigers klaarden de klus in vijf sets (25-22, 23-25, 25-20, 13-25 en 15-11) na een partij van 2 uur en 19 minuten.

Lise Van Hecke nam de Belgen met 27 punten op sleeptouw. Charlotte Leys voegde daar 12 punten aan toe. Coach Gert Vande Broek maakte gebruik van bijna al zijn speelsters. Eerder op de dag nam Bulgarije (FIVB-17) met 3-1 de maat van Slovenië (FIVB-115).



Morgen nemen de Yellow Tigers het op tegen gastland Nederland (FIVB-8). Daarna zijn Slovenië (24/08), Bulgarije (26/08) en Griekenland (FIVB-64, 27/08) aan de beurt. In Rotterdam worden de laatste twee tickets voor het WK 2018 in Japan uitgedeeld.



Daarna zetten de Yellow Tigers de laatste rechte lijn in richting het EK in Azerbeidzjan (22/09-01/10). Op 16 september staat op de fandag in Brugge een oefeninterland tegen Duitsland (FIVB-13) op het programma.



België speelde tegen Tsjechië met:

Freya Aelbrecht (4 ptn), Ilka Van de Vyver (5), Céline Van Gestel (7), Laura Heyrman (9), Lise Van Hecke (27), Charlotte Leys (12), Jasmien Biebauw, Britt Herbots (4), Guilliams, Kaja Grobelna (2), Nathalie Lemmens en libero's Amber De Tant en Valerie Courtois.