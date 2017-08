Evi Van Acker neemt de leiding over op WK zeilen

Bewerkt door: PL

Evi Van Acker staat na afloop van de twee regatta's op de tweede dag aan de leiding op het WK Laser Radial in het Nederlandse Medemblik.

De 31-jarige Van Acker pakte de derde plaats in de eerste regatta van de dag en moest in de tweede regatta vrede nemen met de negende plaats, maar in de stand valt telkens de zwakste prestatie weg. Na de eerste dag stond Van Acker met zeven punten op de tweede plaats. Na dag twee heeft ze met tien punten de leidersplaats in handen, voor de Japanse Manami Doi (14 punten) en de Spaanse Cristina Pujol (16). Maite Carlier zakte met 41 punten naar de 27ste stek. Emma Plasschaert is pas veertigste met 49 punten.



Op uitzondering van Evi Van Acker laten de topfavorietes voor de wereldtitel het momenteel afweten in Medemblik. De Nederlandse olympische kampioene Marit Bouwmeester is pas 24ste met 36 punten, de Deense Anne-Marie Rindom is 30ste met 42 punten. De Britse titelverdedigster Alison Young staat met 58 punten op de 49ste plaats.



Drievoudig Europees kampioene Van Acker jaagt een eerste wereldtitel na. Ze werd vicewereldkampioene in 2011 en pakte brons in 2014 en 2015.



Stand na vier regatta's:

1. Evi Van Acker (BEL) 10 (4/3/3/9)

2. Manami Doi (Jap) 14 (34/5/7/2)

3. Cristina Pujol (Spa) 16 (17/6/4/6)

4. Brenda Bowskill (Can) 19 (1/15/10/8)

5. Dolores Moreira Fraschini (Uru) 19 (2/10/15/7)

...

27. Maité Carlier (BEL) 41 (11/4/26/35)

40. Emma Plasschaert (BEL) 49 (32/5/12/51)