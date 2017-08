Luca Brecel: "Iederéén wil hier winnen, dit is een hele eer"

© Rv.

Voor Luca Brecel is de kop eraf. De 22-jarige Belg won met het China Championship zijn allereerste fullranking toernooi ooit. Brecel vestigde meteen een dubbele primeur: hij is de eerste niet-Britse Europeaan die een toernooi van dergelijk niveau op zijn naam schrijft. "Een hele eer, ik ben er erg fier op", aldus de Limburger.

Tien-vijf: de score van de finale sprak boekdelen, maar toch toonde Luca Brecel zich na afloop niet helemààl tevreden in een telefonische reactie. "Een geweldige wedstrijd was het zeker niet. Murphy haalde niet zijn beste niveau. Ik heb wat geluk gehad dat hij niet zijn beste snooker speelde. De tafel speelde ook niet fantastisch. Wat er aan de hand was, weet ik niet. Maar goed, de druk is van de ketel. De eerste grote toernooizege is binnen. Dit voelt heel goed. Hier werk je al die tijd voor."



O'Sullivan

Het China Championship winnen staat hoog op de verlanglijst van elke snookertopper, weet Brecel. "Je hebt het WK en het UK Championship, en dan komt dit toernooi. Iederéén wil hier winnen. Voor het Europese snooker, en dan laat ik Groot-Brittannië even buiten beschouwing, is dit een enorme opsteker. Toen ik tegen Ronnie O'Sullivan terugkwam van een 1-4 achterstand, dacht ik even: 'Dit wordt mijn week'. Al was ik snel weer bij mijn positieven (lacht). De halve finale tegen Li was minstens even moeilijk."



European Masters

Voor Brecel gaat de riem er niet meteen af. De komende weken brengen hem ondermeer naar Duitsland en Thailand. "Het is een zware week geweest. Ik ga nu wat relaxen, maar tijd voor vakantie is er niet meteen, neen. De toernooien volgen elkaar snel op, met begin oktober ook de European Masters in Lommel. Voor het eerst sinds lang zullen alle topspelers nog eens op Belgische bodem te bewonderen zijn. De toernooidirecteur van de European Masters reageerde daarstraks al euforisch op mijn overwinning: 'Nu gaan de tickets zeker de deur uitvliegen', zei hij."

