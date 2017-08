Aan deze vijf zaken zal Conor McGregor volgens Belgische MMA'er zéker moeten denken om überhaupt een kans te maken tegen Mayweather

Thomas Lissens

Links: McGregor verloor zijn eerste duel tegen Nate Diaz. Rechts: De Belgische MMA'er Maarten Wouters voert een armklem uit bij een tegenstander. © PHOTO NEWS/Foto7Sports.

"Hier zien we een Floyd Mayweather, een bokser in zijn natuurlijke habitat." Het zouden zomaar de eerste woorden van documentairemaker David Attenborough kunnen zijn als hij zaterdagnacht commentaar zou geven bij de 'Money Fight'. Over Conor McGregor zou de bekende Britse bioloog dat echter niet kunnen zeggen. De miljoenenkamp in Las Vegas wordt de eerste echte bokskamp van 'Mystic Mac', die naam en faam maakte in de Mixed Martial Arts (MMA).

1. Probeer je krachten te sparen Leaving my compound for an endurance session in the Las Vegas desert today. This is a great way for me to acclimatise quickly to the dry conditions here. To find comfort, we must first seek and destroy the uncomfortable. We are utilising the "green zone" of the @conormcgregorfast conditioning program for this. Good luck everybody on the program, and happy what ever day today is. Just remember, what ever day it is, it is YOUR day!!! #TheChampChamp 1m Likes, 3,081 Comments - Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Instagram: "Leaving my compound for an endurance session in the Las Vegas desert today. This is a great way..." © photo news. Een groot verschil tussen een MMA-kamp en een bokswedstrijd is de duur. Boksers kunnen namelijk een pak langer in de ring staan dan MMA'ers in de kooi. Waar een kamp in de Mixed Martial Arts maximaal vijf keer vijf 5 minuten (25 in toaal dus, red.) duurt, kan de 'Money Fight' twaalf keer drie minuten (36 in totaal dus, red.) duren. Het wordt voor McGregor dus ook zaak om zijn krachten te sparen.



"En laat dat nu net niet het sterkste punt zijn van McGregor", legt Wouters uit. "Ik herinner me een MMA-kamp die hij vocht tegen Nate Diaz, één van zijn grootste rivalen. 'Mystic Mac' was toen in de eerste ronde zo vol voor de knok-out gegaan dat hij in de volgende ronde duidelijk al door zijn beste krachten heen zat. Hij kreeg daarvoor ook de rekening gepresenteerd, want Diaz kwam als winnaar uit de bus. Tegen Mayweather zal McGregor dus ook niet te kwistig mogen zijn met zijn krachten, want de ervaren 'Money' weet perfect hoe hij het op dat gebied moet aanpakken." Van de laatste veertien kampen van Mayweather, werden er amper twee beslist vóór de slotbel luidde. De Amerikaan is de meester van de uithouding.



"Ik merk ook wel dat McGregor zich specifiek aan het voorbereiden is om conditioneel klaar te zijn voor de kamp. John Kavanagh, de coach van McGregor, gaf al aan dat zijn poulain vier keer meer spart dan voor een MMA-kamp. Bovendien heeft hij ook veel aan duursport, zoals fietsen, gedaan."

2. Vermijd de hoeken "Boksen is een makkelijke sport. Niemand probeert me ellebogen te geven, te trappen of in een wurggreep te nemen", zei McGregor al in aanloop naar de kamp. Maar zo zwart-wit is het allemaal toch niet. De Ier zal zaterdagnacht niet in een achthoekige MMA-kooi stappen, maar wel in een vierkante boksring met koorden. Dat vergt ook een andere manier van vechten.



"Vechten in een kooi met acht hoeken of in een ring met vier hoeken, is echt totaal verschillend", aldus Wouters. "De hoeken van een boksring zijn natuurlijk veel scherper, waardoor het makkelijker is om je tegenstander in te sluiten. In een boksring kan je niet zo makkelijk wegdraaien van een tegenstander en daar moet McGregor zich bewust van zijn. Als ze je in een MMA-kooi in de hoek drijven dan kan je ontsnappen, in een boksring is dat een veel lastigere klus."



"McGregor is een vechter die graag het draaiboek van een gevecht bepaalt. Hij heeft graag de touwtjes in handen. Daarom denk ik dat hij eerder zal proberen om Mayweather in de hoek te drijven, maar die zal dat niet laten gebeuren. McGregor mag vooral niet de fout maken om achteruit te stappen, want dan is hij een vogel voor de kat." Solid work tonight. 612.1k Likes, 1,125 Comments - Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Instagram: "Solid work tonight."

3. Hou je dekking hoog Nog een verschil tussen MMA en boksen zijn de handschoenen. Die zijn in de MMA een stuk kleiner dan in het boksen en dat heeft gevolgen voor de manier van verdedigen. MMA'ers gebruiken hun handen minder om hun hoofd te beschermen en ze houden hun dekking daardoor lager.



"In de MMA ontwijken we slagen gewoon door ons hoofd te bewegen, terwijl in de bokssport daarvoor een hoge dekking wordt gebruikt. De bokshandschoenen zijn veel groter en dienen ook als bescherming. Dat is nieuw voor McGregor. Hij heeft zich natuurlijk goed voorbereid op de kamp, maar als hij zes meppen op zijn hoofd heeft gekregen, dan kunnen zijn reflexen het plots overnemen. Op zo'n moment is het niet ondenkbaar dat zijn dekking zal zakken en dat is geen goed idee. Dekking hoog houden is de boodschap." © Reporters / XPosure.

4. Laat je instinct thuis en ontwikkel een eigen boksstijl Zowel Mayweather als McGregor heeft de reputatie om uitstekend te zijn in het counteren van aanvallen. Ze hanteren allebei een ietwat afwachtende vechthouding. In aanloop naar de 'Money Fight' zinspeelden beide vechters echter al op een snelle knock-out, wat aanvallend boksen impliceert. In het geval van Mayweather bestempelt Wouters die uitspraak als "blufpoker", maar voor McGregor wordt het volgens de Belgische MMA'er inderdaad zaak om een eigen boksstijl te ontwikkelen. Zijn instinct om bijvoorbeeld ellebogen en trappen uit te delen, moet hij ook thuislaten.



"Het zou me verbazen als Mayweather zijn manier van vechten plots zou veranderen. Hij heeft altijd te boek gestaan als een defensief bokser en dat is ook zijn kracht geweest", zegt Wouters. "McGregor staat dan weer voor een dilemma: zal hij ook zijn kwaliteiten als countervechter gebruiken of zal hij zijn gestalte en kracht aanspreken om vol in de aanval te gaan? Ik denk dat McGregor uit zijn confortzone moet treden. Hij zal zijn eigen boksstijl moeten ontwikkelen."



49-0 tegen de wereldtop. De indrukwekkende cijfers die Mayweather kan voorleggen tegen de wereldtop spreken voor zich. In het verleden probeerden boksers als Ricky Hatton en Marcos Maidana tevergeefs om hem met snel voetenwerk te vloeren en de Amerikaan haalde het ook al tegen grotere boksers, zoals Oscar De La Hoya. McGregor heeft dus wel degelijk een (origineel) vechtplan nodig. Instagram post by Conor McGregor Official * Aug 13, 2017 at 10:06am UTC 556.4k Likes, 1,041 Comments - Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Instagram

5. Denk aan de afstand Het werd eerder al aangehaald: Mayweather is één van de beste verdedigers in de geschiedenis van het boksen. Vooraleer hij zichzelf 'Money' begon te noemen, luidde zijn bijnaam 'Pretty Boy'. De reden? De Amerikaan maakte er bijna een gewoonte van om zijn kampen te winnen zonder zelf veel averij op te lopen.



Een van de geheimen van de Amerikaan is dat hij de afstand met zijn tegenstanders verschrikkelijk goed kan controleren. Hij heeft meerdere wedstrijden gewonnen door net uit het slagbereik van zijn tegenstander te blijven en dan bij een gemiste uithaal genadeloos hard te counteren. Dat zal McGregor moeten beseffen, zeker ook omdat de afstanden tussen vechters in het boksen en de MMA totaal verschillend zijn.



"Boksers staan normaal verder uit elkaar dan MMA'ers. Dat mag McGregor in geen geval uit het oog verliezen, want als hij te dicht komt dan geeft hij Mayweather de kans om toe te slaan. Boksen en MMA hebben enkele overeenkomsten, maar het zijn toch twee volledig verschillende disciplines. Je kan het eigenlijk vergelijken met tafeltennis en tennis." Manny Pacquiao probeert Mayweather te treffen, maar de Amerikaan staat te ver. © getty.