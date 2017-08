LIVE: Brecel komt op 9-5 in finale, Belg dicht bij grootste triomf ooit

PL

Luca Brecel gaat vandaag voor zijn allereerste zege ooit op een full rankingtoernooi in het snooker. De 22-jarige Limburger neemt het in de finale van het China Championship op tegen de Ierse ex-wereldkampioen Shaun Murphy. Bij een zege mag Brecel 164.000 euro bijschrijven op zijn bankrekening.

De finale in Guangzhou gaat over een best of 19. Brecel kwam 0-2 en 1-3 achter, maar trok dan zijn niveau op. Het werd 3-3, waarna onze landgenoot in een spannend zevende frame voor het eerst op voorsprong kwam: 4-3. Brecel ging op zijn elan door en liep met een break van 78 uit tot 5-3. Vier frames op rij voor 'The Belgian Bullet', Murphy moest even naar adem happen. Adembenemend was ook het belangrijke negende frame. Brecel leek op weg naar een 6-3-voorsprong, maar het was Murphy die het frame pakte na een knappe pot op roze: 5-4, meteen het einde van de eerste sessie.



Intussen is de tweede sessie begonnen. Brecel won de eerste twee frames en diepte zo zijn voorsprong uit tot 7-4. Waarna bij Murphy het alarm afging: de Ier pakte met een break van 77 gezwind het twaalfde frame, goed voor een 7-5 tussenstand. Murphy leek de kloof in het dertiende frame tot 7-6 te verkleinen, maar een ijzig kalme Brecel kwam terug uit achterstand en potte alle kleuren van tafel. 8-5. Hoogspanning in frame 14. Murphy, in het verweer gedrongen, had enkele snookers nodig om te overleven. Wat mislukte: Brecel kwam op 9-5. Nog één frame scheidt de jonge Belg van zijn grootste triomf ooit op een full rankingtoernooi.



Als Brecel het toernooi in Guangzhou wint, komt hij voor het eerst de top zestien van de wereld binnen. Het zou hem de vijftiende plaats op de wereldranglijst opleveren. Bij een nederlaag wordt Brecel, nu nog 27ste, nummer achttien van de wereld.



Brecel en Murphy troffen elkaar zeven keer eerder op het circuit, drie keer won onze landgenoot. In juni schakelde Brecel in de eerste ronde van de Riga Masters het nummer acht van de wereld nog met 4-2 uit.