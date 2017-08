Evi Van Acker tweede na eerste dag op WK zeilen

Bewerkt door: PL

Zeilster Evi Van Acker bezet na de eerste dag de tweede plaats op het WK Laser Radial in het Nederlandse Medemblik. De 31-jarige Gentse werd vandaag vierde en derde in de eerste twee regatta's. Met zeven punten volgt ze op twee punten van de Sloveense Kim Pletikos. De Duitse Svenja Weger is met tien punten derde.