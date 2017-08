TAS bevestigt levenslange schorsing van corrupte atletiekbobo's

Bewerkt door: PL

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft het beroep verworpen van drie voormalige atletiekofficials die protesteerden tegen hun levenslange schorsing.

De Senegalees Papa Massata Diack en de Russen Valentin Balakhnichev en Alexei Melnikov blijven voor het leven geschorst. De Internationale Atletiekfederatie (IAAF), die de sanctie in eerste instantie uitgesproken had, reageerde tevreden. "Deze beslissing geeft een duidelijk signaal dat iedereen die de sport wil vervalsen, een straf zal krijgen", klonk het in een verklaring van IAAF-voorzitter Sebastian Coe.



De drie worden ervan verdacht, in ruil voor geld, positieve dopingtests onder de mat te hebben geveegd. Dat gebeurde vooral in Rusland. De Russische marathonloopster en klokkenluidster Liliya Shobukhova bracht in januari naar buiten dat ze de drie mannen in 2012 voor de Olympische Spelen in Londen 450.000 euro had betaald om een dopingschorsing te vermijden.



Papa Massata Diack is één van de vijftien kinderen van Lamine Diack, oud-voorzitter van de IAAF. Hij wordt door Interpol gezocht voor fraude, corruptie en het witwassen van zwart geld. Valentin Balakhnichev is de voormalige penningmeester van de IAAF en de gewezen voorzitter van de Russische atletiekfederatie. Alexei Melnikov is de ex-coach van het Russische atletiekteam.