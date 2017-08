Luca Brecel stunt en speelt finale in China Championship Snooker

Door: redactie

21/08/17 - 18u32 Bron: Belga

© Photo News.

Luca Brecel is in goede doen. De Belgische snookerspeler haalde het vanavond met 6-5 in de China Championship Snooker tegen de Chinees Li. Zo heeft onze landgenoot een finaleplek te pakken in China.

Luca Brecel staat zo morgen voor de tweede keer in een finale van een full rankingtoernooi, maar het heeft hem bloed, zweet en tranen gekost. De wedstrijd tegen de Chinees Li Hang was een thriller van formaat. Brecel begon goed en kwam 3-1 voor. Totdat de Chinees kwam opzetten en terugkwam tot 3-3.



De Chinees knokte zich zo weer in de wedstrijd en snookerde zich een weg naar een 4-5 voorsprong. Met de rug tegen de muur veerde Brecel wel net op tijd recht. Met een 6-5-eindstand als gevolg. Morgen wacht Shaun Murphy Brecel op in de finale.



In 2016 moest hij in de finale van het German Masters de duimen leggen voor Martin Gould (WS-17). Om een eerste rankingtitel geeft Brecel de 35-jarige Engelsman Shaun Murphy (WS-8) partij. Die plaatste zich met 6-4 ten koste van Ali Carter (WS-13). Brecel speelde zeven keer eerder tegen Murphy en kon de wereldkampioen van 2005 drie keer verslaan. Dit jaar stonden de twee één keer eerder tegenover elkaar. In juni schakelde Brecel Murphy met 4-2 uit in de eerste ronde van het Riga Masters. De finale wordt morgen naar een best of 19 gespeeld.



De winnaar steekt 150.000 pond (164.000 euro) op zak, de runner-up moet het met de helft van dat bedrag stellen. Als Brecel het toernooi wint, komt hij voor het eerst de top zestien van de wereld binnen. Het zou hem de vijftiende plaats op de Order of Merit opleveren. Bij een nederlaag wordt Brecel de nummer achttien van de wereld.