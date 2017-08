Ex-wereldkampioen in het powerliften gedood door MMA'er in straatgevecht

Links: slachtoffer Drachev, rechts: de gezochte MMA-vechter Ziranov. © rv.

In Rusland heeft Andrei Drachev (31), een gewezen wereld- en Europees kampioen in het powerliften, een straatgevecht bekocht met de dood. De dader, een 25-jarige MMA-vechter, wordt door de politie gezocht.

Volgens een getuige en vriend van de Russische powerlifter ging het om een uit de hand gelopen caféruzie in Khabarovsk, een stad in het verre oosten van Rusland niet ver van de grens met China. Een groepje mannen beledigde Drachev en daagde hem uit. Waarop Drachev voorstelde om het buiten, voor de ingang van het café Galereya, uit te vechten. Zijn belagers mochten het telkens in een één tegen één-kamp tegen hem opnemen. Drachev, die zich in Tsjechië tot wereldkampioen powerliften kroonde in 2011, gaf zijn t-shirt en gsm aan een vriend om in bloot bovenlijf te vechten.

In de video hierboven zie je louter het begin van het voor Drachev fatale gevecht. Wanneer hij op de grond beland, wordt hij zwaar aan het hoofd toegetakeld door ene Anar Ziranov (25), een professionele MMA (Mixed Martial Arts)-vechter die met zijn dodelijke gevechtstechnieken pocht in filmpjes op het internet. Volgens getuigen had Drachev daarvoor ook al de nodige klappen gekregen van een groepje vechtjassen. Ziranov maakte zich meteen na het gevecht, waarbij hij Drachev voor dood achterliet, uit de voeten. Niet veel later overleed de powerlifter in het ziekenhuis aan een zwaar hersenletsel. De voortvluchtige MMA-vechter is na een onderzoek van de politie inmiddels officieel in beschuldiging gesteld en wordt gezocht voor moord.