VIDEO: Sterke Meesseman plaatst zich met Washington voor de play-offs in WNBA

DM

21/08/17 - 14u02 Bron: Belga

Archieffoto © belga.

video Washington Mystics heeft in de WNBA Indiana Fever geklopt met 82-87 (rust: 37-40). Het team van Emma Meesseman is zo zeker van deelname aan de play-offs.

Emma Meesseman was met 21 punten de productiefste speelster van Washington. De 24-jarige Belgian Cat benutte ook acht rebounds en deelde een assist uit.



Washington staat in de stand op de vijfde plaats met zeventien zeges en twaalf nederlagen. De Mystics eindigen al zeker in de top acht, waardoor ze deelnemen aan de play-offs.



In de reguliere competitie staan nog vijf wedstrijden op het programma. De volgende opdracht van Meesseman en co vormt de verplaatsing naar New York Liberty, dat in de stand op gelijke hoogte staat.