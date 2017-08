Van lelijke beer Liston tot 'Irish faggot': de koningen van de trash talk (want ook dát is Mayweather-McGregor)

Dries Mombert

22/08/17 - 07u30

© reuters.

video Flashback naar het Staples Center in Las Vegas halverwege juli. In de eerste van een reeks persconferenties verschijnt Conor McGregor met een kostuum waarop 'Fuck you' is geborduurd. Harde taal aan het adres van opponent Floyd Maywaether. Al zijn de twee lang niet de enige boksers die zich aan een stevig potje 'trash talk' wagen.

De legendarische pionier: Muhammad Ali © ap. After the fight I'm gonna build myself a pretty home and use him as a bearskin rug. Liston even smells like a bear. I'm gonna give him to the local zoo after I whup him up. Muhammad Ali De eerste en ongetwijfeld meest tot de verbeelding sprekende vuilbek uit de bokssport luistert naar de naam Muhammad Ali. De zwarte Amerikaan was naast een indrukwekkend bokser een begenadigd woordkunstenaar en liet zich in de aanloop naar bijna elke kamp opmerken met een aantal fraaie zinsneden.



Ali haalde de mosterd bij George 'Gorgeous' Wagner, een Amerikaanse worstelaar. Die vertelde de toen 19-jarige Cassius Clay in de vroege jaren zestig wat zijn geheim was. "Als je een grote mond hebt, zullen heel wat mensen willen betalen om iemand die mond het zwijgen op te leggen. Blijf dus opscheppen en stoer doen. Kijk naar mij. Iedereen houdt van me, terwijl ze mij eigenlijk haten."



Ali liet het zich geen tweemaal zeggen en in de aanloop naar zijn eerste wereldtitelkamp tegen Sonny Liston trok de bokser stevig van leer. De 'Louisville Lip' verzon zowaar een gedicht waarin hij zijn opponent met de grond gelijk maakte. Een beproefd recept waarmee Ali ook later in zijn carrière zou uitpakken. "Because if you want to lose your money, you better bet on Sonny."



'The Greatest' schuwde het zelfvertrouwen niet en pompte zich voortdurend op met verheerlijkende uitspraken. Een tegenstander als Sonny Liston werd dan weer afgeschilderd als een "ugly black bear." Ook Joe Frazier kreeg er midden jaren zeventig stevig van langs: "It's gonna be a chilla, and a killa, and a thrilla, when I fight the Gorilla in Manila."



Ali durfde zich in zijn trash talk ook te wagen aan een boude voorspelling. Met wat rijmelarij gaf hij veelal prijs in welke ronde hij zijn tegenstanders tegen het canvas zou meppen en eerder vaak dan zelden zat hij er pal op.

Mike Tyson: de ontspoorde opvolger © afp. Niemand kan mij evenaren. Ik ben een roofdier en ik wil zijn hart. Ja, Lennox, ik eet je kinderen op. Mike Tyson Na de bevlogen dicht-en-rijmwerken van Muhammad Ali wou menig bokser de stijl van 'The Greatest' kopiëren. Daar waar Ali het nog vrij braaf hield met spits gevonden woordspelletjes, begon de trash talk vanaf de jaren tachtig steeds bitser te worden. De legendarische woorden van Ali ten spijt.



Mike Tyson was zowel op als naast de ring Ali's gedoodverfde opvolger. Maar net als zijn bokscarrière ontspoorde het bekvechten bij Tyson compleet. De wereldkampioen bij de zwaargewichten ging zijn boekje te buiten met ronduit grove uitdrukkingen aan het adres van zijn tegenstanders.



In de herfst van zijn carrière maakte Tyson het al te bont in de aanloop naar de kamp tegen Lennox Lewis. "Niemand kan mij evenaren. Ik ben een roofdier en ik wil zijn hart. Ja, Lennox, ik eet je kinderen op."



Ook diezelfde Lennox Lewis durfde voor en na enkele bokswedstrijden op de man spelen. "Hebben jullie gezien wat ik met Klitsjko's gezicht heb gedaan? Wel, hij kon onmogelijk verder. Ik heb zijn gezicht helemaal kapot geslaan."

Tyson Fury: "Zwaargewichten die mij voorgingen zijn een stuk stront" © ap. Alle zwaargewichten die mij voorgingen zijn een stuk stront. Ze komen nog niet tot aan mijn kleine teen, zelfs al zou er een hoop hondenpoep opliggen. Tyson Fury De leuke taalspelletjes waren met grofgebekte lieden als Mike Tyson en Lennox Lewis definitief voorbij en ook andere boksers lieten zich niet onbetuigd. Waar de broertjes Klitsjko bijvoorbeeld met de vuisten antwoordden, zochten anderen steeds meer de grenzen van het toelaatbare op.



In recentere tijden van enorme media-aandacht hoeft het dan ook niet te verbazen dat boksers met een grote mond extra publiciteit krijgen toebedeeld. Zo ook Tyson Fury. De nog steeds maar 29-jarige Brit heeft zijn bokshandschoenen intussen aan de haak gehangen, maar blijft het collectieve geheugen vooral bij omwille van zijn opvallende uitspraken.



"Alle zwaargewichten die mij voorgingen zijn een stuk stront. Ze komen nog niet tot aan mijn kleine teen, zelfs al zou er een hoop hondenpoep opliggen. Ik ben de grote redder van het boksen."



Helaas moest diezelfde Fury wel zijn wereldtitels na een gewonnen kamp tegen Vladimir Klitsjko vorig jaar inleveren. De Britse bokser leverde een positieve dopingtest af en mocht zo meteen een toontje lager zingen. Toch blijft hij nog vaak de gemoderen verhitten met seksistische en homofobe uitspraken.

Mayweather en McGregor: koningen van de trash talk © AP. Hij ziet eruit als een broekventje van acht die op schoolreis is. En dan neem je nog eens een rugzakje mee ook, Floyd. Je bent verdomme veertig! McGregor over Mayweather Niet toevallig vinden we zaterdag met McGregor en Mayweather opnieuw twee grote vuilbekken in de ring. De kamp is als het ware het summum van de trash talk, zeker gezien de wedstrijd er officieel kwam na enkele stevige sneren van McGregor aan het adres van 'Money' Mayweather.



Sindsdien bekampen de twee elkaar voortdurend buiten de ring met de ene uitspraak na de andere. Mayweather noemde zijn opponent een laffe opgever, terwijl McGregor Mayweathers belastingproblemen op de korrel nam.



Op de persconferenties in juli was het al helemaal smullen geblazen. Mayweather verscheen al te vaak in een casual trainingsbroek, terwijl McGregor de show stal met enkele gewaagdere outfits. "Hij ziet eruit als een broekventje van acht die op schoolreis is. En dan neem je nog eens een rugzakje mee ook, Floyd. Je bent verdomme veertig!"



Die laatste liet zich tijdens een van de persmomenten ook niet onbetuigd. Om zijn bijnaam van Money alle eer aan te doen, liet Mayweather bankbiljetten uitstrooien boven een verbaasde McGregor. "Zo, dan zie je eindelijk eens wat geld, faggot." De Ier riposteerde met "het zijn maar briefjes van vijf dollar, waar is het grote geld, Floyd?"



In de aanloop naar de kamp tussen The Notorious en Money mogen we ons dus wel nog aan een en ander verwachten. Misschien geen "Fight of the Century", maar alvast wel "Trash talk of the Century". Wordt zaterdagnacht ongetwijfeld vervolgd... © AFP.