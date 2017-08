Wie is nu toch die kale kleerkast die telkens opduikt wanneer McGregor en Mayweather elkaar verrot schelden?

YP

The Money Fight Zaterdag is het eindelijk zover: 'The Money Fight' tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor. De aanloop naar die miljoenenkamp was op z'n zachtst gezegd bewogen, want beide heren-vechtjassen spaarden de trashtalk niet en ook toen ze fysiek in elkaars buurt waren was het steevast koekenbak. En telkens dook er één en dezelfde man op om de twee toch een béétje in bedwang te houden: Dana White.

"Floyd gaat KO" Er zijn ontelbare grote gevechten geweest waarbij ik betrokken was, maar niet één was zo groot als dit. Dit is het grootste evenement uit de geschiedenis van de vechtsport UFC-baas Dana White "Mensen denken dat Conor compleet overklast zal worden en sommigen zeggen dat hij Floyd niet eens één keer zal raken", aldus de Amerikaan onlangs tegen The Telegraph. "Ik heb hem echter aan het werk gezien en het ziet er fenomenaal uit. Hij is geweldig in vorm en slaat hard. Het wordt echt een gevecht en daarin kan alles gebeuren. Ik hoop dat Conor wint en denk ook dat hij gaat winnen. Ik verwacht dat hij Floyd knock-out slaat."



En de reden waarom is simpel: "Conor heeft altijd alles waargemaakt en hij zegt dat Floyd binnen vier rondes knock-out gaat. Volgens mij heeft hij dat nu zelfs bijgesteld naar twee rondes. Ik heb er echt al zin in", aldus White, die het gevecht "het grootste evenement ooit in de geschiedenis van de vechtsport" noemt. "Er zijn ontelbare grote gevechten geweest waarbij ik betrokken was, maar niet één was zo groot als dit." Talking Zuffa boxing with @danawhite outside the @ufcpi Las Vegas. pic.twitter.com/K8vOEElPg7 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) Wed Aug 16 00:00:00 MEST 2017

Vermogen van 400 miljoen dollar White werd al vroeg gebeten door het boksbeestje en toen hij 17 was gaf hij zijn job in een hotel op om zelf de handschoenen aan te trekken. Op amateurniveau mepte hij zich bij de middengewichten naar 33 zeges en 4 nederlagen, maar door allerhande blessures kwam de grote doorbraak er nooit. Als zakenman kwam die er later dus wél.



Via allerhande omzwervingen schopte White het tot manager van Tito Ortiz en Chuck Liddell (twee bekende MMA-vechters) en toen hij hoorde dat de Semaphore Entertainment Group, het moederbedrijf van de UFC, een koper zocht, rook hij zijn kans. Hij contacteerde Lorenzo Fertitta, een jeugdvriend die intussen steenrijk was geworden als directeur van een casino en samen met diens broer werden ze voor 1,67 miljoen euro eigenaar van de UFC - met White dus als voorzitter. White was voor 9% eigenaar van Zuffa (de entiteit die werd opgericht om de overgang te laten slagen), maar vorig jaar werd Zuffa verkocht aan WME-IMG. Prijskaartje: 3,36 miljard euro. En White? Die bleef gewoon aan als voorzitter. Intussen wordt zijn vermogen geschat op 400 miljoen dollar.