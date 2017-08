Olympische medaillewinnares doet etterbuil in Amerikaanse gymnastiek openbarsten: "Die man is een monster"

DM

21/08/17 - 11u43

© rv.

Het gaat niet goed in de Amerikaanse gymnastiekwereld. Larry Nassar, een ostheopaat die dertig jaar werkzaam was in de Amerikaanse gymnastiek is beschuldigd van seksueel misbruik en het bezit van kinderporno. De USA Gymnastics wil de zaak in de doofpot stoppen, maar dat is helemaal niet naar de zin van olympisch kampioene Aly Raisman. "Die man is een monster."

"De Amerikaanse gymnastiekbond wist ervan, maar deed gewoon niets" Larry Nassar (midden) © ap. Michelle Dantszer © ap. "Mensen realiseren zich niet dat hij 29 jaar dokter is geweest. Of hij dan iets heeft gedaan bij verschillende gymnasten maakt niets uit. Het trauma en de angst rond wat had kunnen gebeuren, blijft. Zeker gezien de USA Gymnastics iets wist en helemaal niets heeft gedaan."



Hoewel de Amerikaanse gymnastiekbond intussen wel al stappen heeft ondernomen om een veiligere omgeving te creeëren voor de atleten, heeft Raisman het gevoel dat USA Gymnastics alles gewoon laat gebeuren.



"Toen directeur Steve Penny in maart een opslagpremie van 1 miljoen dollar kreeg, stond ik perplex. Ik dacht 'laten we een soort van programma opstarten om eindelijk verandering te brengen'. Een miljoen dollar is een hoop geld, maar daar is uiteindelijk niets mee gebeurd."



Lynn Raisman, Aly's moeder, ging zelfs nog een stap verder door te zeggen dat de USA gymnastics af moet van "de mensen die alles wisten en gewoon opzij keken." © ap.