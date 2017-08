Ziehier een eerste (indrukwekkend) lijstje met wereldsterren die straks 'The Money Fight' bijwonen

YP

21/08/17 - 07u08 Bron: TMZ

© afp.

Komende zaterdag is het dan eindelijk zover: 'The Money Fight' tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor - en of er schoon volk aanwezig zal zijn in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Showbizzsite TMZ publiceerde een eerste lijstje met wereldsterren die hun opwachting zullen maken voor het miljoenengevecht en de namen die erop prijken zijn niet min:



- Angelina Jolie



- Drake



- Elon Musk



- Diddy



- Mark Wahlberg



- Denzel Washington



- Charlize Theron



- LL Cool J



- Jamie Foxx



- LeBron James



- Bob Kraft



- Rick Ross



- Adam Levine



- Michael Bay



- Avicii