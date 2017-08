Vanhoenacker wint 16e Ironman in Canadese Mont-Tremblant

DM

Marino Vanhoenacker heeft de Ironman in Canadese Mont-Tremblant op zijn naam geschreven. Het is al de 16de Ironman-overwinning uit de carrière van de triatleet.

De 41-jarige West-Vlaming legde de 3,86 km zwemmen, 180,2 km fietsen en de marathon in Québec af in 8u21:29.



De Australiër Chris McDonald eindigde op de tweede plaats in 8u41:47. Jordan Monnink vervolledigde in eigen land het podium in 8u51:29.



'Bink Marino' volgt op de erelijst van de Ironman in Mont-Tremblant de Amerikaan Chris Leiferman op.