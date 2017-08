Belgian Lions sluiten toernooi in Toulouse af met verlies tegen Montenegro

DM

20/08/17 - 21u00 Bron: Belga

De Belgian Lions hebben hun derde en laatste wedstrijd op het vriendschappelijk baskettoernooi in het Franse Toulouse met 78-64 (rust: 32-35) verloren van Montenegro.

Sam Van Rossom was met 14 punten de beste Belgische schutter. Basisspelers als Axel Hervelle (9 minuten) en Maxime De Zeeuw (6 minuten) keken vooral toe.



Vrijdag verloor het team van coach Eddy Casteels met 85-60 van gastland Frankrijk, gisteren volgde een 80-60 zege tegen Italië.



Komende woensdag oefenen de Belgen in Vorst Nationaal tegen Europees kampioen Spanje. Daarna stappen ze op het vliegtuig richting Turkije voor het EK. België neemt het in groep D op tegen Groot-Brittannië (01/09), Letland (02/09), Rusland (04/09), Turkije (05/09) en Servië (07/09).