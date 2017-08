Mo Farah wint bij afscheid van Britse publiek, persoonlijk record voor Soufiane Bouchiki

DM

Mo Farah heeft met een 3.000m in 7:38.64 zijn laatste pistewedstrijd op Britse bodem gewonnen. Soufiane Bouchikhi liep in diezelfde koers naar een persoonlijk record van 7:55.55. Kevin Borlée en Isaac Kimeli ontgoochelden, Mutaz Barshim en Sifan Hassan zorgden voor beste wereldjaarprestaties.

Farah kreeg een wedstrijd op het bord waarin de tegenstand geen al te grote problemen mocht opleveren, en hij klaarde de klus vlot. Bouchikhi viel snel alleen, maar zette door en viel nooit stil. Hij knijpt zes seconden van zijn persoonlijk record.



Kevin Borlée kreeg in de 400m een reeks voorgeschoteld waarin hij in principe om de winst zou moeten meedoen, maar werd pas zesde in 46.23. Zijn vier wedstrijden op het WK in Londen zijn blijkbaar nog niet verteerd. De winst was voor de Brit Dwayne Cowan in 45.34. Isaac Kimeli liep tijdens de mijl de hele wedstrijd achterin het veld. Hij werd tiende in 3:59.35, acht seconden boven het Belgisch record van Pieter-Jan Hannes.



Renée Eykens verging het in de 800 meter beter. De Europese kampioene bij de beloften zette zich lang achterin, maar kon in de laatste rechte lijn nog enkele plaatsjes opschuiven. Ze finishte als zesde in een seizoensbeste van 2:02.23.



Het sportieve hoogtepunt van de meeting kwam er in het hoogspringen bij de mannen. De Qatarese wereldkampioen Mutaz Barshim sprong over een indrukwekkende hoogte van 2m40, een beste wereldjaarprestatie. Ook de 3.000 meter bij de vrouwen zorgde voor spektakel. De winst was voor de Nederlandse Sifan Hassan in een beste wereldjaarprestatie van 8:28.90, goed voor een Nederlands record. Vlak achter haar zorgde de Duitse 20-jarige sensatie Konstanze Klosterhalfen met 8:29.89 eveneens voor een nationaal record.