Sofie Goos eindigt derde in Ironman Denemarken

20/08/17 - 18u15 Bron: Belga

Sofie Goos is vierde (derde bij de profs) geëindigd in de Ironman van Denemarken. In Kopenhagen legde Goos de 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen af in 9u17'17". Daarmee eindigde ze op meer dan 17 minuten van de Deense winnares Michelle Vesterby (9u00'09"). De Britse Corinne Abraham eindigde als tweede (9u08'06").

Vesterby, die ook vorig jaar al won in Kopenhagen, kwam als eerste uit het water en gaf haar koppositie daarna niet meer uit handen. De Deense begon aan de marathon met meer dan 13 minuten voorsprong op Abraham, die Goos al bij het fietsonderdeel had bijgehaald en achtergelaten. Ook de Deense Christina Svejstrup (9u17'06") legde de Ironman sneller af dan Goos, maar zij werkte haar wedstrijd niet af bij de profs en kwam later over de meet.



Goos, die iets meer dan een jaar geleden op training aangevallen werd met een mes en lang buiten strijd was, knoopte op 11 juni opnieuw aan met een overwinning in het Italiaanse Venetië. "De mensen denken dat het makkelijk is om opnieuw op topniveau terug te keren, maar dat jaar revalideren leek een eeuwigheid te duren", aldus Goos op Ironman.com. "Het was moeilijk om te leven met een lichaam dat niet meer op dezelfde manier reageerde op mijn inspanningen. Ik had de gewoonte om op zowel fysiek als mentaal vlak mezelf te overstijgen. Tijdens mijn revalidatie heb ik moeten luisteren naar mijn lichaam en heb ik zeer kalm moeten trainen. Dat was echt nieuw voor mij. Nu ben ik terug en ik ben zeer blij om te zeggen dat ik denk dat ik opnieuw op niveau ben."