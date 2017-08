Door: redactie

20/08/17 - 11u23

De Amerikaan Terence Crawford heeft in het Amerikaanse Lincoln (Nebraska) de WBA- en IBF-titels bij de superlichtgewichten veroverd.

In de titelkamp haalde hij het met knock-out in de derde ronde van de Namibiër Julius Indongo. De 32e overwinning in zijn carrière, de 29e met knock-out, leverde hem de twee titels op. De wereldtitels in de WBC- en WBO-klasse bij de superlichtgewichten had hij al in zijn bezit.